Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak

11.04.2022 21:55
Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Eyalet Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma İdaresi, 20 bin metrekareye varan cep parkları ve en az 2 kilometrelik yeşil yolları ile yeşil alanların, bölge halkının rahatlayıp spor yapacakları ideal noktalar olacağını belirtti. Jiangsu ayrıca, çatıların yeşillendirilmesini, çit, duvar, koridor ve ulaşım tesislerinin de dikey olarak yeşillendirilmesini desteklemeyi planlıyor. Bir çatı yeşillendirme […]

Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak

NANJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Eyalet Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma İdaresi, 20 bin metrekareye varan cep parkları ve en az 2 kilometrelik yeşil yolları ile yeşil alanların, bölge halkının rahatlayıp spor yapacakları ideal noktalar olacağını belirtti. Jiangsu ayrıca, çatıların yeşillendirilmesini, çit, duvar, koridor ve ulaşım tesislerinin de dikey olarak yeşillendirilmesini desteklemeyi planlıyor. Bir çatı yeşillendirme projesinin en az 500 metrekareyi kaplaması bekleniyor. Çevreyi korumak için son beş yılda yaklaşık 164.600 hektar orman yetiştiren endüstriyel güç, böylelikle bölgedeki ormanlık alan oranının yüzde 24'e ulaşmasını sağladı.

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konut, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Jiangsu Eyaletinde 400'den Fazla Cep Parkı Oluşturulacak - Son Dakika
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