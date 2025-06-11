Çin ve ABD Ticaret Görüşmelerinde İlerleme - Son Dakika
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Ekonomi

Çin ve ABD Ticaret Görüşmelerinde İlerleme

Çin ve ABD Ticaret Görüşmelerinde İlerleme
11.06.2025 15:32
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Londra'da yapılan Ticaret müzakerelerinde Çin ve ABD, sorunları çözmek için anlaşma sağladı.

ÇİN ile ABD arasındaki karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Londra'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiği açıklandı.

Çin ve ABD, karşılıklı tarife artışlarıyla yükselen ticaret gerilimini çözmek için başlattıkları müzakerelerin yeni turunu 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdi. Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang tarafından görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, tarafların son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdiğini ve sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Li, görüşmelerde, iki ülke liderinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde ve daha önce mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan müzakerelerde ulaşılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve üzerinde prensipte anlaşma sağlandığını vurguladı. Li, "Umarız, Londra toplantısında elde edilen ilerleme, Çin ve ABD arasında güvenin artmasına ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı bir şekilde gelişmesine katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Çinli yetkililerle Londra'da iki gün süren ticaret görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Cenevre'de ulaşılan mutabakatın uygulanması için bir 'çerçeveye' vardıklarını belirten Lutnick, "Dünyanın en büyük iki ekonomisi bir çerçeve üzerinde anlaştı. Başkan Trump'ın onayı ile bu çerçeveyi hayata geçireceğiz, Çinliler de Başkan Şi'nin onayını alacak" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Ekonomi, Londra, Dünya, Son Dakika

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