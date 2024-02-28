Çinli AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracıyla şehirler arası deneme uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Çinli AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracıyla şehirler arası deneme uçuşunu gerçekleştirdi

Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracı (eVTOL) ile şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için deneme uçuşunu gerçekleştirdi. Deneme uçuşu, Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında yapıldı. 20 dakika süren deneme uçuşu, dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi olarak kaydedildi. Araç, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor ve saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

28.02.2024 21:17
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Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.

Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.

Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.

Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çinli AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracıyla şehirler arası deneme uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracıyla şehirler arası deneme uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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