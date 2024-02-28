Çinli AutoFlight, elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracıyla şehirler arası deneme uçuşunu gerçekleştirdi

Çinli hava aracı üreticisi AutoFlight, şehirler arası kısa mesafe yolcu taşımacılığı için geliştirdiği elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Aracının (eVTOL) deneme uçuşunu yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneme uçuşu, "Prosperity" (Refah) adı verilen konsept aracıyla, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde İnci Nehri'nin iki ayrı yakasındaki Şıncın ve Cuhay şehirleri arasında gerçekleştirildi.
Şirket, 20 dakika süren deneme uçuşunun, "dünyanın ilk şehirler arası hava taksisi seferi" olduğunu bildirdi.
Pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirilen deneme uçuşunda güzergah olarak, eyalet hükümetinin "alçak irtifa ekonomisini" geliştirmek üzere belirlediği 100 VTOL rotasından birini kullandı.
Altı pervaneli planör tipi hava aracı, 250 kilometre azami mesafede pilotla birlikte 5 kişi taşıyabiliyor. Araç saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın konuşması sonrası ortalık karıştı. Tanal, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe girerek, "Sen FETÖ'cünün daniskasısın." dedi ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın eski sözleri üzerine konuştu. Bozdağ ve Gökçek'in Tanal'a cevap vermesi sonrası tansiyon yükseldi. Diğer taraftan tartışmaya Gökçek'in sataşması üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın da katıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
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