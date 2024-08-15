Cisco, küresel iş gücünü azaltacak - Son Dakika
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Ekonomi

Cisco, küresel iş gücünü azaltacak

ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi. Şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesi bekleniyor ve yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin ediliyor.

15.08.2024 00:16
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NEW ABD merkezli ağ teknolojileri şirketi Cisco, yeniden yapılanma planı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 7 azaltacağını bildirdi.

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapılması ve daha fazla verimlilik sağlanmasına olanak tanıyacak yeniden yapılandırma planını açıkladı.

Bu planın şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkilemesinin beklendiği belirtilen bildirimde, kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar gider tahmin edildiği kaydedildi.

Cisco, şubat ayında da organizasyonu düzenlemek ve temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılmasını sağlamak üzere bir yeniden yapılanma planı açıklamıştı. Bu organizasyonel değişikliklerden şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'inin etkileneceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cisco, küresel iş gücünü azaltacak - Son Dakika

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