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Citigroup, 20 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak - Son Dakika
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Citigroup, 20 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini belirtti. Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını ifade eden Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini vurguladı. Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağı bildirildi. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar eden bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu. Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini duyurmuştu.

Citigroup, 20 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak
12.01.2024 - 19:47,
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NEW ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.

Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.

Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.

Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Citigroup, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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