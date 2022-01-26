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Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika

Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi

26.01.2022 12:15
Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi

Corendon Airlines, 2021 yılının Kasım ayından bu yana süren deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak IATA Travel Pass'ı uçuşlarına entegre eden ilk Avrupa havayolu oldu.

Corendon Airlines, 2021 yılının Kasım ayından bu yana süren deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak IATA Travel Pass'ı uçuşlarına entegre eden ilk Avrupa havayolu oldu. Bu gelişme sonrasında, havayolu seyahatlerinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi adına Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından geliştirilen IATA Travel Pass uygulaması, artıkyolcular tarafından belirli hatlardaki uçuşlarda kullanılabilecek.

"Tüm test ve aşı dokümanları dijital platformda saklanabilecek"

IATA Travel Pass sayesinde yolcular artık Covıd-19 ile ilgili tüm test ve aşı dökümanlarını dijital platformda saklayabilecek ve yolculukları öncesinde bu belgelerini elektronik ortamda, temassız şekilde ibraz edebilecekler. Uygulamanın sunduğu bu imkanlar ile havalimanlarındaki döküman kontrolü prosedürlerini hızlandırılması ve uzun sıraların oluşması önlenerek sosyal mesafenin korunması da amaçlanıyor.

"IATA Travel Pass, yolcular tarafından ücretsiz indirilebilecek"

Şu an için belirli Corendon Airlines uçuşlarında kullanılmaya başlanan IATA Travel Pass uygulaması, yolcular tarafından iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara ücretsiz şekilde indirilerek kullanılabilecek. Ayrıca uygulama içerisinde seyahat edilecek ülkelerdeki Covid-19 salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları ve uygulamalarına dair bilgiler de yer alıyor. IATA Travel Pass uygulamasının kullanılabildiği Corendon Airlines uçuşlarının listesi ve anlaşmalı laboratuvarlar da uygulama içerisinde görüntülenebilecek.

"Teknolojik gelişmelere ve çözümlere yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz"

Corendon Airlines Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Türker, havayolu şirketinin müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini karşılayabilmek adına teknolojik gelişmelere ve çözümlere yatırım yapmaya önem verdiğini belirterek "IATA Travel Pass'in yolcular için olduğu kadar havayolları ve havalimanları için de oldukça verimli olduğuna inanıyoruz. Uygulama, yolcuların test sonuçları, aşı veya iyileşme dökümanları gibi Covid-19 ile ilgili belgelerini dijital bir platformda saklamasına olanak tanıyor ve seyahatleri gizlilik ve kişisel verilerin korunması açısından da daha kolay ve güvenli hale getiriyor. Yolcularımıza daha konforlu bir seyahat sunma adına başlattığımız IATA Travel Pass uygulamasının deneme sürecini başarıyla tamamlayan Avrupa'daki ilk havayolu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu da paylaşmak isterim" diye konuştu.

"Temassız seyahat süreci"

IATA Operasyonlar, Emniyet ve Güvenlik Kıdemli Başkan Yardımcısı Nick Careen ise konu hakkında "IATA Travel Pass'in dünya çapında kullanılan bir uygulama olduğunu görmekten dolayı çok mutluyuz. Giderek büyüyen kullanıcı ağına dahil olan Corendon Airlines'ı, Avrupa'da uygulamayı hayata geçiren ilk havayolu şirketi olduğu için tebrik ediyoruz. Travel Pass, ülkelerin Covid-19 ile ilgili getirmiş olduğu seyahat kuralları kapsamında yolculardan talep ettiği sağlık dökümanlarını düzenli bir şekilde yönetmek için dijital çözümler sunan, etkili bir araç olduğunu kanıtladı. Ayrıca uygulama, önümüzdeki dönemde check-in'den uçağa binişe kadar temassız seyahat süreçlerini hayata geçirmeyi de hedefliyor" dedi. - ANTALYA

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Yatırım, Android, Kasım, iOS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, 'IATA Travel Pass' uygulamasını hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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