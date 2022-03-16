Corendon Airlines, 1 Nisan'dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor - Son Dakika
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Corendon Airlines, 1 Nisan'dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor

16.03.2022 10:29
Corendon Airlines, 1 Nisan'dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor

Corendon Airlines, 2022 yaz sezonunda uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyecek ve uçuş frekanslarını artıracak.

Corendon Airlines, 2022 yaz sezonunda uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyecek ve uçuş frekanslarını artıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiliz turistlerin Türkiye'ye yoğun ilgisini de göz önünde tutarak İngiltere-Türkiye uçuş programını genişleten Corendon Airlines, Londra'dan Antalya'ya günlük uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon Airlines, geniş bir uçuş planı sunduğu İngiltere pazarında 5 havalimanından gerçekleştireceği uçuşlara 1 Nisan itibarıyla başlıyor.

Kovid-19 salgınından kaynaklı seyahat kısıtlamalarının daha da hafifletilmesiyle birlikte yaptıkları seyahat rezervasyonlarının sayısını artıran İngiliz turistler ise Corendon Airlines'ın yeni uçuşlarıyla birlikte Türkiye'ye daha konforlu şekilde seyahat edecek.

Londra'nın yanı sıra Birmingham, Manchester, Newcastle ve Glasgow'dan da Antalya, Bodrum ve Dalaman'a uçuşlar gerçekleştirecek Corendon Airlines, Türkiye'ye gelecek yabancı turist sayısının artışına katkıda bulunacak. Corendon Airlines'ın yeni uçuş planlaması, bu şehirlerde yaşayan vatandaşları da mutlu edecek.

"İngiltere'den gördüğümüz ilgiden çok memnunuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, nisan ayında başlatacakları yaz sezonuna büyük beklentilerle ve umutlarla girdiklerini belirterek, "Kovid-19 salgını sebebiyle yaşadığımız duraklama sürecinde altyapımızı geliştirmeye odaklandık ve büyük bir dijital dönüşüm gerçekleştirdik. İngiltere dijital kanalların önemli olduğu bir pazar, biz de gerçekleştirdiğimiz dijital geliştirmeler ile bu pazarın dinamiğine uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan ve özellikle İngiltere'den gördükleri ilgiden memnun olduklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Duyurduğumuz planlamamız ve erken rezervasyon kampanyalarımız, bu coğrafyadan çok büyük ilgi gördü. Yüksek ilgileri ile Türkiye'yi ne kadar özlediklerini gösteren İngiliz yolcuların en çok tercih ettiği destinasyon olarak ise Antalya öne çıkıyor. Biz de bu talebe cevap vermek adına uçuşlarımızın frekansını artırmayı ve aralıksız devam ettirmeyi hedefliyoruz. İngiltere'deki farklı şehirlerden gerçekleştireceğimiz uçuşların çok verimli geçeceğine eminiz. Ayrıca önümüzdeki süreçte İngiltere'den yeni şehirler de ekleyerek uçuş destinasyonlarımızın sayısını artıracağız. Planlamalarımızı kış sezonunu da kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz. 2022 yılı, İngiltere pazarında atağa kalktığımız bir dönem olacak."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, 1 Nisan'dan itibaren İngiltere uçuşlarına başlıyor - Son Dakika


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