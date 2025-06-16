Çorum Belediyesi'nden Aile Yaşam Merkezi Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum Belediyesi'nden Aile Yaşam Merkezi Projesi

Çorum Belediyesi\'nden Aile Yaşam Merkezi Projesi
16.06.2025 19:37  Güncelleme: 19:53
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Çorum Belediyesi, aile yapısını güçlendirmek amacıyla 10,2 milyon TL bütçeli Aile Yaşam Merkezi Projesi'ni hayata geçiriyor. Merkezi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetler sunacak, çeşitli atölyeler ve alanlarla aile bireylerinin sağlıklı gelişimini destekleyecek.

ÇORUM (İHA) – Çorum Belediyesi'nin OKA destekli 10,2 milyon TL bütçeli Aile Yaşam Merkezi Projesi için protokol imzaları atıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirmek, her bireyin yaşam kalitesini artırmak istiyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi, aile yapısını güçlendirmek amacıyla şehrin önemli simgelerinden biri olan Tarihi Bedesten Çarşısı'nı modern bir sosyal merkez haline getiriyor. 10 milyon 260 bin TL'lik bütçeye sahip olan "Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesi"nin 7 milyon 477 bin TL'lik kısmı OKA tarafından hibe ile desteklenecek. Merkezde, rehberlikten psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda uzman ekipler tarafından hizmet sunulacak.

Aile bireylerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan merkezde; Aile Bağları Akademisi, fizyoterapi alanı, gebelik eğitim alanı, soft play çocuk oyun alanları, PlayStation oyun alanı ve sanal gerçeklik deneyim atölyesi gibi farklı bölümlerin yer alacağı planlandı.

İmza töreninde konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bugün burada atacağımız imzalarla proje gerçeklik kazandı. Yapılacak olan bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı açıklamada, "Aile, toplumun en temel taşı ve direğidir. Aileleri güçlendirmek; onların tüm bireylerini mutlu, huzurlu ve sağlıklı kılmak, projemizin ana hedefidir" dedi.

"Aile Yaşam Merkezi Projesi, büyük değer taşımaktadır"

Başkan Aşgın, hayata geçirdikleri Aile Yaşam Merkezi Projesi'nin büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Aile Yaşam Merkezi Projesi, içerisinde barındırdığı çeşitli atölyeler ve alanlarla büyük bir değer taşımaktadır. Projemiz, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik birçok önemli atölye ve alanı içermektedir. Bunlardan ilki Aile Bağları Akademisi'dir. Bu akademi, aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şiddetsiz iletişimden duygu farkındalığına, çocuk dilini anlamaktan okula uyuma kadar birçok alt başlık barındırır. Amacımız; çocuklarla anne, baba, dede ve nine arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir noktaya taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Aşgın, projenin önemli bileşenlerinden biri olan İlham Fabrikası Atölyesi'nde çocukların ve engelli bireylerin sanatsal gelişimlerini destekleyecek drama, sahne etkinlikleri, hikaye okuma seansları ve dil gelişimini destekleyici birçok farklı çalışmanın yer alacağını dile getirdi.

Fiziksel sağlığı desteklemek amacıyla Fizyoterapi Alanı'nın da projede yer aldığını vurgulayan Aşgın, "Bu alan, her yaş grubuna özel fiziksel sağlık ve hareket gelişimini destekleyen kapsamlı bir atölye olacaktır" dedi.

Gebelik Eğitim Alanı ile aileyi doğum öncesinden itibaren desteklemeyi hedeflediklerini belirten Başkan Aşgın, "Bu alanda gebelikte fiziksel ve duygusal destek, doğuma hazırlık, bebek bakımı ve aile içi iletişim konularında eğitimler verilecektir. Bu atölyeyle sadece anneler değil, babalar da doğuma ve doğum sonrasına hazırlanacaktır" diye konuştu.

200 metrekare genişliğindeki Soft Play Oyun Alanı'nın çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir ortam sunacağını kaydeden Aşgın, PlayStation Oyun Alanı ile de gelişmiş oyun sistemleri, çok oyunculu yarışmalar ve etkileşimli deneyimlerin sunulacağını belirtti.

Aşgın, yaklaşık 10,5 milyon TL'lik bütçeye sahip olan projenin yaklaşık 7,5 milyon TL'si Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından karşılanacağını aktardı.

"Bu merkez, ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise merkezin özellikle engelli bireyler ve ailelerine özel hizmetler sunacağını belirterek, "Engelli bireylerin sosyal hayata katılımları büyük önem taşımaktadır. Ancak bu süreçte sadece engelli bireylerin değil, ailelerinin de iyi olma hali son derece kıymetlidir. İçinde bulunduğumuz Aile Yılı kapsamında, engelli bireylerin aileleriyle birlikte kaliteli ve hak ettikleri standartlarda hizmete ulaşabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri özel bir alan oluşturulmaktadır. Bu merkez, engelli bireylerimiz ile onlara destek olan ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum Belediyesi'nden Aile Yaşam Merkezi Projesi - Son Dakika

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