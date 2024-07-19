CrowdStrike Siber Güvenlik Hizmeti Nedeniyle Avrupa'da Uçuşlarda İptaller ve Erteleme

Ekonomi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası birçok hava yolu ve havalimanında uçuşlarda büyük çaplı erteleme ve iptaller yaşandığını bildirdi.

EUROCONTROL, AA muhabirine, küresel iletişim kesintisinin Avrupa havacılığına etkileri konusunda açıklamada bulundu.

Açıklamada, EUROCONTROL Ağ Yöneticisi'nin, birçok hava yolu ve havalimanını etkileyen, büyük çaplı gecikmelerin yanı sıra iptallerle sonuçlanan IT kesintilerinin farkında olduğuna işaret edildi.

Yaşanan sorunun Ağ Yöneticisi'nin sistemlerini etkilemediği belirtilen açıklamada, "Ağ Yöneticisi Operasyon Merkezi, etkiyi azaltmak için Avrupa'daki havacılık ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.