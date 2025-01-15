Çukurova Belediyesi'nden Kariyer Günleri ile İstihdam Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurova Belediyesi'nden Kariyer Günleri ile İstihdam Fırsatları

Çukurova Belediyesi\'nden Kariyer Günleri ile İstihdam Fırsatları

Çukurova Belediyesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri, iş arayan gençlerle işveren firmaları buluşturuyor. Başkan Emrah Kozay, etkinliğin katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.

15.01.2025 13:01  Güncelleme: 13:02
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Çukurova Belediyesi'nce gerçekleştirilen ve iş arayanlarla işveren firmaların buluşturulduğu "Kariyer Günleri" devam ediyor. Başkan Emrah Kozay'ın başlattığı "Kariyer Günleri"nin 2025 yılı ilk buluşması Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada özel bir firması yetkilileri, iş arayan gençlerle buluştu. Firma hakkında yaptığı sunumun ardından iş fırsatlarını katılımcılara aktaran firma yetkilisi, iş arayan gençlerin sorularını yanıtladı.

İş arayan gençlerden Başkan Kozay'a teşekkür

Kariyer Günlerine katılan gençler Başkan Emrah Kozay'a sağladığı imkan nedeniyle teşekkür etti. Engelli bireylerin de iştirak ettiği Kariyer Günlerinde daha sonra firma için iş başvuruları kabul edildi. Kariyer Günlerinde çok sayıda genç iş başvuru formunu teslim ederek, yeni bir başlangıç için ilk adımı attı.

"Çukurova, işsizlerin umudu oldu"

İstihdam Biriminin işsizlerin umudu olduğunu belirten Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, daha önce gerçekleştirilen Kariyer Günlerinde çok sayıdaki gencin işe başlamasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. İstihdam Birimi'nce belli aralıklarla düzenlenen Kariyer Günleri'nin gün ve saati Çukurova Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Emrah Kozay, Çukurova, Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova Belediyesi'nden Kariyer Günleri ile İstihdam Fırsatları - Son Dakika

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