Çukurova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
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Çukurova'da buğday hasadı başladı

22.05.2022 12:10

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Çukurova'da buğdayın hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Çukurova'da buğdayın hasadına başlandı.

Kozan ilçesine Eskikabasakal Mahallesi'nde, üretici Selami Yılmaz'a ait tarlada hasat yapıldı.

Yılmaz, bu yılın ilk hasadını gerçekleştirdiklerini ve verimin iyi olduğunu belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 200 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

Kasım ayında ekimi yapılan ve hasadına başlanan buğdaydan bu yıl yaklaşık 95 bin ton ürün alınması bekleniyor.

Çukurova'da buğday hasadı başladı
Çukurova'da buğday hasadı başladı
Çukurova'da buğday hasadı başladı
Çukurova'da buğday hasadı başladı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
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