Çukurova'da çiftçiyi don vurdu - Son Dakika
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Çukurova'da çiftçiyi don vurdu

22.03.2022 10:11

Çukurova'da çiftçiyi don vurdu Hava -5 dereceye düştü, ürünler hasar gördü Domates, karpuz, kavun, patates, şeftali, erik ve nektarini don vurdu Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Ürünlerin hiçbiri kalmadı, hepsi kurudu" Adana'da zirai don ve poyraz nedeniyle birçok ürün hasar gördü.

Çukurova'da çiftçiyi don vurdu

Hava -5 dereceye düştü, ürünler hasar gördü

Domates, karpuz, kavun, patates, şeftali, erik ve nektarini don vurdu

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Ürünlerin hiçbiri kalmadı, hepsi kurudu"

ADANA - Adana'da zirai don ve poyraz nedeniyle birçok ürün hasar gördü. Don ve poyraz, patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ile kavun gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, geçen hafta gece saatlerinde hava sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Yaşanan don, Yüreğir ilçesindeki turfanda patates tarlalarını etkiledi. Patatesteki zirai don zararı nedeniyle yüzde 50 oranında verim kaybı yaşandı. 20 Mart Pazar günü gece saatlerinde hava sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Yaşanan don ve poyraz, patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ve kavun gibi tarım ürünlerine zarar verdi.

"Ürünler kurudu"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geçen hafta yaşanan donda ürünlerin yüzde 30-40'ının, 20 Mart Pazar günkü donda ise ürünlerin yüzde 80'inin hasar gördüğünü söyledi.

Doğan, "Mart ayında böyle bir don olayı Adana'da ilk defa görülüyor. Patates, domates, şeftali, nektarin, erik, karpuz ve kavun gibi ürünlerin hiçbiri kalmadı. Hepsi kurudu" diye konuştu.

Bakanlıktan destek beklediklerini aktaran Doğan, "Çiftçimiz şuanda zor durumda. Karpuzlar kuruduğu için çiftçiler şuanda fide bulamıyor. Masraflar çok. Çiftçilerimiz şuanda şaşırmış durumda. Çiftçiler şuanda tarım ilçe müdürlüklerine hasar tespiti için dilekçe vermekte. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz" dedi.

150 dönüm alanda domates, karpuz ve kavun eken ancak zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçi Ferit Polat ise "Ürünlerin yüzde 90'ı zarar gördü. Dönüm başına 7-8 bin lira zararım var. Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu
Çukurova'da çiftçiyi don vurdu

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da çiftçiyi don vurdu - Son Dakika


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