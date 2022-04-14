DAİB Başkanı Tanrıver, yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı - Son Dakika
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DAİB Başkanı Tanrıver, yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı

14.04.2022 17:19
DAİB Başkanı Tanrıver, yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

Tanrıver, AA muhabirine, 17 Nisan Pazar günü DAİB binasında yapılacak "DAİB 2022-2026 Genel Kurul Toplantısı"nda yönetim kurulu başkanlığı için yeniden aday olacağını söyledi.

Başkanlığı dönemindeki çalışma ve hizmetleri anlatan Tanrıver, Birliğin 2018 yılında göreve geldiklerinde 1 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatının 2021 yılının sonunda 2 milyar 542 milyon dolara çıktığını belirtti. Tanrıver, "Yüzde 50'nin üzerinde artış oldu. Bu, Türkiye ortalamasının üzerinde bir artıştı. Bunu ekibimizle yaptık ve ihracatçılarımızı mahcup etmedik." dedi.

Tanrıver, Kovid-19 salgını ve bütün dünyadaki ekonomik olumsuzluklara rağmen DAİB olarak ihracatta önemli başarıya imza attıklarını ve bu yıl için 3 milyar dolarlık dış satım hedeflediklerini dile getirdi.

765 üye ilk kez ihracat yaptı

Göreve geldiklerinde 1430 yeni üyenin Birliğe dahil olduğunu ve bunların 765'inin ilk kez ihracatla tanışıp 465 milyon dolarlık dış satım yaptığını belirten Tanrıver, şöyle devam etti:

"250 milyon nüfusa hitap eden 5 ülkeye sınır olan bir Birliğiz. Dünyanın gözü, kulağı bu coğrafyalarda, 8 sınır kapısı bize bağlı bunların avantajı var. İhracatçılarımıza yakışır yeni hizmet binamızı yaptık ve faaliyete geçirdik. Türk Eximbank irtibat ofisini açtık. İhracatçıların finansmanını kolaylaştırmak adına Bakanlık tarafından kurulan İhracatı Geliştirme Fonu'na aktif olarak katıldık. Pandemiye rağmen seminer ve fuarlara ihracatçılarımızı götürdük. "

Üretim olmadan ihracatın olmayacağını, "tarlaya ne ekerseniz onu biçersiniz" mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Tanrıver, ihracatın artmasıyla Doğu Anadolu'ya tekstil yatırımları ve istihdam atağı olduğunu dile getirdi.

Tanrıver, DAİB'in Cumhuriyet tarihinin ilk ihracatçılar birliği olmasından dolayı 29 bine yakın üyesi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"9 bin 17 aktif üyemiz var. Bunlar istediği zaman ihracat yapabilecek durumda. Yeni dönemde eksik kalan işleri tamamlamak için yeni yönetim ve kadromuzla bu işe tekrar talibiz. İhracatçılar birliğinde 2 dönem başkanlık yapan bir daha olamıyor. Biz de Allah'ın izniyle eksiklerimiz varsa onları tamamlamak ve en çok arzu ettiğimiz imalatı ve ihracatı daha çok geliştirmek için aday olduk. Genel Kurul Toplantısına tüm ihracatçıları davet ediyoruz."

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İhracatçılar Birliği, Doğu Anadolu, Nisan, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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