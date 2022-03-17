Daikin, FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modeli ile 360 derece konfor sağlıyor - Son Dakika
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Daikin, FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modeli ile 360 derece konfor sağlıyor

17.03.2022 13:22
Daikin, FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modeli ile 360 derece konfor sağlıyor

Daikin, 360 derece dairesel hava üfleme kabiliyeti sayesinde ortama homojen sıcak ya da soğuk hava dağılımı sağlayan FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modelini tüketiciye sundu.

Daikin, 360 derece dairesel hava üfleme kabiliyeti sayesinde ortama homojen sıcak ya da soğuk hava dağılımı sağlayan FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modelini tüketiciye sundu.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, inovasyon ve teknoloji alanında başarıları bulunan şirket, otel, ofis, hastane, AVM ve konut gibi alanlarda konforlu bir ortam oluşturulmak için yaygın olarak kullanılan fancoil cihazlarıyla da öne çıkıyor.

Bu ürün grubunda farklı seçenekler sunarak kullanıcıya hem teknik hem de maliyet açısından efektif çözümler üreten Daikin, FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modeliyle konfor çıtasını yukarıya taşımayı hedefliyor.

360 derece hava üfleme kabiliyetine sahip olan cihaz, bu sayede ısı dağılımının homojen olmasını sağlıyor.

Böylece soğuk hava etkisi yaratmadan konforlu bir üfleme elde edilmiş oluyor. İstenirse bir veya iki kenarı kapatılarak üfleme yapması mümkün olan ve 23 farklı üfleme alternatifi sunan FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil cihaz, Eurovent sertifkasına sahip olmasının yanı sıra en son ERP standartlarına da uyum gösteriyor.

Cihazda kullanılan BLDC (Brushless (Fırçasız) DC motoru) teknolojisi ise yüksek enerji verimliliği sağlıyor.

Modern ve dekoratif bir panele sahip olan FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil cihaz iç mekanların estetik çözümlerinde büyük avantaj yaratırken, opsiyonel olarak taze hava girişine de sahip olan cihaz, bu seçenekle yüzde 20 taze hava imkanı sağlayarak konfora ve doğru havaya kavuşturuyor.

FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil ürün, yıllardır Daikin ürünlerinde kullanılan scirocco fanlar sayesinde son derece sessiz çalışıyor.

Bu özelliği sayesinde otel, hastane, ofis ve konutlarda mükemmel bir tercih oluşturuyor. Cam önlerine, asma tavan içlerine, tavan altına veya döşeme içlerine konulabilen farklı tiplerdeki fancoil ürünlerin küçük boyutlarda olması hem montaj avantajı sağlıyor hem de kullanıldığı alanlarda estetik çözümlere fırsat veriyor.

Daikin Fancoil, kompakt boyutları sayesinde yerden kazandırması, modbus protokolü üzerinden BMS sisteminin kolayca entegrasyonun yapılması, üstün verimlilik düzeyleri, en iyi konfor ve en düşük çalışma sesi seviyeleri, geniş seçenek, aksesuar ve kumanda seçenekleri, sunduğu yüksek konfor, işletme maliyetlerinde sağladığı tasarruf, zamanlayıcı programlı çalışma modu gibi özellikleri ile tercih ediliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Daikin, FWC-B Dairesel Atışlı Fancoil modeli ile 360 derece konfor sağlıyor - Son Dakika


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