DAİMFED Gençlere Destek Olacak - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED Gençlere Destek Olacak

DAİMFED Gençlere Destek Olacak
28.06.2025 16:26
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DAİMFED, gençleri işverenlerle buluşturarak istihdamda köprü görevi üstlenecek.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) İnsan Kaynakları Komisyon Başkanı Engin Hazar, "Bizler gençleri işe yerleştirirken, aynı zamanda hem işe girenlerin hem de işverenlerin takipçisi olacağız" dedi.

İşe ihtiyacı olan gençlerle, işverenleri buluşturan DAİMFED istihdama köprü olmaya başladı. DAİMFED İnsan Kaynakları Komisyon Başkanı Makine Mühendisi Engin Hazar'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, gençlerin sorunları dinlendi ve iş hayatına dair tavsiyelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Hazar, "Gençlerimizin daha yolun başında. Burada yolu epey katetmiş iş verenler ve iş insanları dernekleri olacak. Onların yönetim kurullarını Perşembe günleri ağırlayacağız. İş insanlarıyla, işe ihtiyacı olan insanları bir araya getireceğiz ve farklı bir bakış açısı oluşturmalarını sağlayacağız. İş verenlerin sizden beklentilerini, iş verenlerin ise sizlerin psikolojisini anlayarak sizlerden ne beklediklerini konuşacağız. DAİMFED, faydalı olabileceği her konuya parmak basar ve bunların takipçisi olur. Federasyonumuz, istihdam odaklı buluşmalarla gençlerimizin yanında. Çünkü biz inanıyoruz ki güçlü bir gelecek, güçlü bir insan kaynağıyla mümkündür. Bu yolda, DAİMFED daima sahada ve daima gençlerin yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.

"DAİMFED ilmek ilmek işleyerek buraya kadar geldi"

Faaliyetlerine senelerdir devam ettiklerini altını çizen Hazar, "Başkanımız Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin ilmek ilmek işlemesiyle buraya gelindi. Gelinen noktada da 'topluma ne fayda veririz, toplumu nereye doğru yönlendirebiliriz' diyerek elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Burada birçok arkadaşımızın tek amacı işe girmek. Ama bizim de amacımız çok sık iş değiştirmeden doğru işe nasıl yerleştiririz, insanların sevdiği işi yapmasını nasıl sağlayabiliriz. Bizler gençleri işe yerleştirirken, aynı zamanda hem işe girenlerin hem de işverenlerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Akdeniz İnşaat, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİMFED Gençlere Destek Olacak - Son Dakika

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