Danıştay'dan İthalatta Vergi Düzenlemesine İptal - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Danıştay'dan İthalatta Vergi Düzenlemesine İptal

Danıştay\'dan İthalatta Vergi Düzenlemesine İptal
26.06.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danıştay, ithalatta referans kıymet uygulamasını iptal ederek yeni bir hukuki dönem başlattı.

Danıştay, ithalatta referans kıymet esasına dayalı vergi tahsilini mümkün kılan 2019/1 sayılı genelgeyi iptal etti. Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, "İdare bugüne kadar bu genelge sayesinde gönüllü beyana dayalı bir çözüm yolu sunabiliyordu. Artık bu seçenek ortadan kalktı. Bu da doğrudan cezai işlemlerin önünü açabilir" dedi.

Danıştay, ithalat işlemlerinde referans kıymet uygulamasına dayanak oluşturan "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması Genelgesi"ni iptal etti. Kararla birlikte 2019'dan bu yana süren uygulama sona ererken, ithalatçılar için yeni bir hukuki dönem başladı.

Ticaret Bakanlığı'nın 2019/1 sayılı genelgesi, gözetim belgesi bulunmayan ithalat işlemlerinde idare tarafından belirlenen referans kıymetlere göre vergi alınmasına imkan tanıyordu. Ancak Danıştay 7. Dairesi, söz konusu uygulamanın anayasaya ve temel haklara aykırı olduğunu belirterek genelgeyi iptal etti. Ticaret Bakanlığı da, 19 Haziran 2025 tarihli yazı ile tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine kararın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"İptal kararı yeni bir dönemin habercisi"

Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kararın kısa vadede hukuki güvenlik açısından olumlu görünse de, uzun vadede uygulamada çeşitli belirsizliklere yol açabileceğine dikkat çekti. Yılmaz, "İdare bugüne kadar bu genelge sayesinde gönüllü beyana dayalı bir çözüm yolu sunabiliyordu. Artık bu seçenek ortadan kalktı. Bu da doğrudan cezai işlemlerin önünü açabilir" dedi.

Geçmişte gözetim belgesi olmadan ithalat yapan firmaların gönüllü beyanla ceza almadan süreci tamamladığını hatırlatan Yılmaz, artık bu uygulamanın mümkün olmadığını ve geriye dönük cezai işlemlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Önal Yılmaz, önümüzdeki dönemde gümrük uygulamalarında artan sayıda dava ve hukuki ihtilaf yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Karar, hukuki temeller açısından doğru olsa da, uygulamada öngörülemezliği artırabilir. Gümrük işlemlerinde istikrar ve öngörülebilirlik için mevzuatın açık, net ve anayasal ilkelere uygun şekilde yeniden yapılandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Danıştay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Danıştay'dan İthalatta Vergi Düzenlemesine İptal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:18:52. #7.11#
SON DAKİKA: Danıştay'dan İthalatta Vergi Düzenlemesine İptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.