Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı - Son Dakika
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Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı

26.05.2022 10:05
Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı

Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı.

Dardanel, 2022 yılının ilk 3 aylık konsolide mali verilerini açıkladı.

Dardanel 2021'de gösterdiği başarılı performansını 2022'de de devam ettiriyor.

Yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdüren şirket, sektöründeki lider konumunu korudu.

Yılın ilk 3 ayında şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı yüzde 16'ya yükseldi. Cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre 281 milyon liradan 530 milyon liraya çıkaran Dardanel, konsolide satış cirosunu yüzde 89 artırmayı başardı.

Global bir Türk markası olarak ihracat coğrafyasını her geçen gün genişleten şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ihracatını dolar bazında yüzde 70 artırdı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dardanel ilk çeyrek cirosunu yüzde 89 artırdı - Son Dakika


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