Demirci'de kiraz hasadı başladı - Son Dakika
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Demirci'de kiraz hasadı başladı

14.06.2022 13:49

Manisa'nın 853 metre rakımlı ilçesi Demirci'de kiraz hasadı başladı.

Manisa'nın 853 metre rakımlı ilçesi Demirci'de kiraz hasadı başladı.

İlçede 1232 kilometrekare alanda kiraz yetiştiriliyor. Bu yıl, 10 bin ton kiraz bekleniyor.

Çiftçiler sabahın erken saatlerinde gittikleri bahçelerde, öğleye kadar hasat yapıyor.

Büyüklüğüne göre ayrılan kirazlar, yurt içi ve yurt dışı pazara gönderilmek üzere ilçeye gelen alıcılara satılıyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, yaptığı açıklamada, ilçede Ziraat 0900 türü kiraz yetiştirildiğini belirtti.

Kirazların oldukça lezzetli olduğunu dile getiren Karakaya, "Akdeniz meyve sineğinden ari alanda kiraz üretimi yapıyoruz. Kirazımız Rusya, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Bu yıl iklimsel sıkıntılar sebebiyle de bazı sıkıntılar yaşadık. Demirci'de hasat mayısın 10'unda başlıyordu, bu yıl haziranın 10'un da ancak başlayabildik." ifadelerini kullandı.

Demirci'de kiraz hasadı başladı
Demirci'de kiraz hasadı başladı
Demirci'de kiraz hasadı başladı
Demirci'de kiraz hasadı başladı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demirci'de kiraz hasadı başladı - Son Dakika

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