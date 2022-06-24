Demirci'de üretim alanı artan ayçiçeğinde yüksek rekolte beklentisi

Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tohumda yüzde 75 hibe desteğiyle üretim alanı ciddi miktarda artan yağlık ayçiçeğinde üreticiler, yüksek rekolte bekliyor.

Demirci'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere dağıtılan yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumları, nisan ayında 2 bin 500 dekar arazide toprakla buluştu. Hibe desteğinden en çok faydalanan ilçelerden Demirci'deki çiftçiler, eylül ayındaki hasada hazırlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt AA muhabirine 53 kırsal mahallede 160 üreticinin bakanlığın tohumla ilgili hibe desteğinden faydalandığını belirterek, Demirci'nin bu miktarla Manisa'nın diğer ilçeleri arasında öne çıktığını söyledi.

İlçede 2 bin 500 dekar arazide üretim yapıldığını dile getiren Şenyurt, "130 ton yağ rekoltesi beklentimiz var. Müdürlüğümüz olarak hibe destek programında ekim yapan çiftçilerimize saha çalışmalarında da yanındayız. Ayçiçek tohumunun çimlenme oranı ve hasat süreci hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Üreticilerden Fikret Yıldız da yüzde 75'i hibeli verilen tohumların zor şartlarda üretim yapan çiftçiye çok büyük bir destek olduğunu dile getirerek, "Şu anda verim güzel. Dönüm başı 250 kilo verim alınacağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta dip çapasını yaptık. Şimdi de organik yaprak gübresini atıyoruz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz bizlere hibe tohum desteği verdiği için." dedi.