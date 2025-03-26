Samsunlu demirciler eski günlerini arıyor

Demirciler 'tütün' zamanlarını mumla arıyor

SAMSUN - Samsun'da tütün üretiminin yaygın olduğu dönemlerde altın çağını yaşayan demirciler, üretimin azalmasıyla eski günlerini arar hale geldi.

Bir zamanlar şehrin en büyük gelir kaynağından biri olan tütün, yalnızca üreticilere değil, demirciler, kaynakçılar ve tarım malzemesi üreten esnafa da önemli kazanç sağlıyordu. Ancak günümüzde ilginin azalmasıyla birlikte demircilik mesleği de zor günler yaşıyor. Meslekte 50 yılı geride bırakan usta İbrahim Mırık, tütün üretiminin yoğun olduğu dönemlerde elde ettikleri gelirle her yıl bir ev ya da arsa alabildiklerini ancak artık bu durumun imkansız hale geldiğini belirterek, eski günleri mumla aradıklarını vurguladı.

"Bizim sanatımız peygamber mesleğidir ve ölmemesi gerekir"

Samsun'da demircilik mesleğini yarım asırdır sürdüren İbrahim Mırık, tütün üretiminin azalmasıyla birlikte işlerin giderek zorlaştığını belirtti. Meslek hayatına 12 yaşında başlayan Mırık, zamanla tornacılık, kaynakçılık ve demircilik alanlarında ustalaştığını, torunlarını yetiştirip usta yaptıktan sonra sanatını bırakacağını söyledi. Eskiden römork, tanker, tırmık ve saban üretiminin yoğun olduğunu ancak tarım sektöründeki değişimle birlikte bu ürünlere ilginin azaldığını ifade eden Mırık, "Tütün üretimi Samsun'da durma noktasına gelince bizim sanatımız da zarar gördü. Gençler bu mesleğe sıcak bakmıyor, oysa eğitimli ustalardan meslek öğrenseler onlar için daha faydalı olur" dedi.

Eskiden tütün sezonunda her yıl ev veya arsa alabildiğini belirten Mırık, günümüzde ise geçim sıkıntısı yaşadıklarını kaydetti. "Bizim sanatımız peygamber mesleğidir ve ölmemesi gerekir" diyen Mırık, mesleğin geleceği konusunda endişeli olduğunu vurguladı.

Demircilik ürünlerinin fiyatlarına da değinen usta, el yapımı bel küreğini 650 TL, kısa baltayı 350 TL, hayvan tırmığını 200 TL, diken oraklarını 300 TL, kürekleri 300-500 TL arasında sattıklarını, ayrıca küçük bıçakları 30 TL, döner bıçaklarını 50 TL'ye bilediklerini, sap takma işlemini 30 TL, kaynak aç-kapa hizmetini ise 100 TL'ye yaptıklarını söyledi.

Kaynakçılığın eskisine göre daha pahalı hale geldiğini anlatan Mırık, "Pek usta kalmadı, biz de yaşlandık. Sanatımız yavaş yavaş değer kazansa da eski kazançlarımızın yanına bile yaklaşamıyoruz" diye konuştu.