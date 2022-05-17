Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
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Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

17.05.2022 13:25

- Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşıyor.

- Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

ANKARA - Şimdiye kadar başlatılan 3 fazda 55 ilde öğrencilere eğitimler veren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, son faz kapsamında 26 ilde daha açılarak "81 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi" hedefine ulaşıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğrettiğimiz Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz" İfadelerini kullandı.

"Deneyap Türkiye" projesinin 4. fazı kapsamında 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 2022'de ilk faz kapsamında açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Mayıs 2022 tarihine kadar, www.deneyap.gov.tr adresinden ücretsiz şekilde yapılacak.

Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor
Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor
Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor
Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor

YORUMLAR
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Erdoğan Toprak: İktidar, Seçim Yaklaştıkça Yasakçı Valileri 81 İlde Sahaya Sürecek Erdoğan Toprak: İktidar, Seçim Yaklaştıkça Yasakçı Valileri 81 İlde Sahaya Sürecek
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deneyap atölyeleri 81 ilde öğrencilerini bekliyor - Son Dakika


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