Deniz Ürünlerinde Üretim Güncel Raporu

Geçen yıl diğer deniz ürünlerinden olan deniz patlıcanında üretim yüzde 438 ve beyaz kum midyesinde ise yüzde 21 artış oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünün 2024 yılına ait su ürünleri üretimine ilişkin yayınladığı istatistiklere göre, su ürünleri üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 933 bin 194 ton düştü. Üretimin yüzde 31,1'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 3,5'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,6'sını avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 61,8'ini yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 23,3 azalırken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,2 arttı. Mavi yengeç, mürekkep balığı, karides, deniz patlıcanı (deniz hıyarı), beyaz kum midyesi, ahtapot ve tarak gibi balık dışındaki diğer deniz ürünleri üretimi ise yüzde 3 azalarak 32 bin 394 tona geriledi.

Deniz patlıcanı üretimi yüzde 438 artarak bin 220 tona, beyaz kum midyesi ise yüzde 21 yükselerek 16 bin 680 tona çıktı. Mavi yengeç avcılığı da yüzde 223 artışla 4,2 ton oldu. Jumbo karides geçen yıl yüzde 21,3 daha çok yakalandı ve 724 ton oldu. Mavi kırmızı karides ise yüzde 4,8 artışla 347 tona çıktı.

Pembe karides geçen yıl yüzde 12,6 daha az yakalandı ve 2 bin 646 tona düştü. Yakalanan kara midye de yüzde 39,3 azalarak bin 534 tona geriledi. Deniz salyangozu da yüzde 29,5 azalmayla 6 bin 961 tona indi. - BURSA