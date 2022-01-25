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DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı - Son Dakika

DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı

25.01.2022 10:33
DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı

DenizBank iştiraki NEOHUB, Banka çalışanlarına özel hayata geçirdiği Girişimcilik Programı'nın sertifikalarını, bu alanda bir ilki gerçekleştirerek NFT formatında dağıttı.

DenizBank iştiraki NEOHUB, Banka çalışanlarına özel hayata geçirdiği Girişimcilik Programı'nın sertifikalarını, bu alanda bir ilki gerçekleştirerek NFT formatında dağıttı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, ekosistem içerisinde katma değerli işler oluşturmak ve bu amaçla girişimcilere destek vermek üzere hayata geçirdiği iştiraki NEOHUB ile Banka'nın eğitim platformu Deniz Akademi, Girişimcilik Sertifika Programı gerçekleştirdi.

Program, 7 uzman eğitmenin A'dan Z'ye girişimcilik üzerine verdiği dersler ile toplam 10 hafta devam etti. Katılımcılar, programda, ihtiyaçları ve hedeflerine göre özelleştirilmiş gelişim haritalarına uygun mentor desteği aldı.

9 modülde toplam 480 dakika eğitimi tamamlayan katılımcılar, Demo Day etkinliğinde yatırımcı sunumları ile jürinin karşısına çıkarak mezun olduktan sonra sertifikalarını NFT formatında aldı.

"Sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam, inovasyonu DNA'sında taşıyan bir kurum olarak bugüne kadar hep ekosistemin desteğini alıp birlikte üretmenin ve büyümenin yollarına odaklandıklarını aktardı.

NEOHUB'ı, yurt dışına açılmayı hedefleyen start-up ve girişimcileri network ve deneyim bazlı desteklemek üzere geçen yıl kurduklarını belirten Çam, şunları kaydetti:

"Bu çatı altında Bankamız bünyesinden çıkan ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen girişimcilerimizi yetiştirmek üzere de Deniz Akademi iş birliği ile Girişimcilik Sertifika Programı'mızı hayata geçirdik. Her zaman geleceğin teknolojilerine odaklanan bir kurum olarak, mezunlarımızın sertifikalarını NFT formatında dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemde popülerleşen ve giderek daha da adını duyacağımız blokzincir (blockchain) teknolojisinin bizlere kazandırdığı NFT'ler (Non-Fungible Token), dijital bir varlığın özgün ve değiştirilemez şekilde saklanarak transfer edilebilmesine olanak sağlıyor.

Bu sayede 38 şanslı Denizcimiz, ömür boyu kaybolmayacak, hatta torunlarına miras bırakabilecekleri sertifikalarına kavuştular. NEOHUB olarak sektörümüze yön veren girişim ve yaklaşımlarımız ile girişimcilik ekosisteminin gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz."

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Girişimcilik, Yatırımcı, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: DenizBank, Girişimcilik Programı sertifikalarını NFT olarak dağıttı - Son Dakika
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