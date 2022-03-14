DenizKartım'dan turna.com iş birliğiyle hızlı ve güvenli uçak bileti - Son Dakika
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DenizKartım'dan turna.com iş birliğiyle hızlı ve güvenli uçak bileti

14.03.2022 11:42
DenizKartım'dan turna.com iş birliğiyle hızlı ve güvenli uçak bileti

DenizBank, turna.com ile DenizKartım uygulaması üzerinden kolay ve güvenle uçak bileti alışverişine imkan sağlayan iş birliğini hayata geçirdi.

DenizBank, turna.com ile DenizKartım uygulaması üzerinden kolay ve güvenle uçak bileti alışverişine imkan sağlayan iş birliğini hayata geçirdi.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizKartım uygulamasının turna.com bölümünden uçak bileti işlemlerini gerçekleştiren kullanıcılar, akıllı uçuş, koşulsuz iptal ve online değişikliğin yanında, indirimli fiyatlardan faydalanabiliyorlar.

Uygulamanın fırsatlar menüsüne eklenen turna.com bölümüne tıklayan kullanıcılar, uçak biletlerini, ekstra kart numarası, CVV, vade tarihi bilgileri girip vakit kaybetmeden, daha önce belirledikleri kartlarıyla anında satın alabiliyor. Uygulama ile aynı zamanda 100 TL'ye kadar yüzde 50 indirimden de yararlanabiliyorlar.

DenizKartım müşterilerine biletleme ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm destek hizmetleri de turna.com ekibi tarafından sağlanıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, dijital dünyaya doğru yaşanılan paradigma değişiminin, geleneksel anlamda bilinen ödeme sistemleri pratiklerinde bir dönüşümü zorunlu kıldığını belirtti.

Kurum olarak buna çok önceden hazır olduklarını ifade eden Hıçkıran, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır müşterilerimizi tanımaya, anlamaya yatırım yaparak; veri bilimi konusundaki uzmanlığımızı da devreye alıyor, hızlı ve pratik bankacılık sunmak için çalışıyoruz. Şimdi turna.com ile, kullanıcılarımızın uçak bileti alışverişlerini DenizKartım uygulamamız üzerinden, kayıtlı kredi kartlarıyla yapabilecekleri bir iş birliği hayata geçirdik. Kısıtlı zamanlarını daha verimli kullanmalarını sağlayacak bu hizmeti sunmaktan ötürü mutluyuz. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını, tek uygulama üzerinden kolaylıkla karşılayabilmeleri için teknoloji ve inovasyondaki gücümüzü kullanarak çalışmaya devam edeceğiz."

Turna.com Kurucusu Dr. Kadir Kırmızı da DenizBank'ın inovatif yaklaşımı ve müşteri odaklılığı ile bugüne kadar 4 milyonun üzerinde uçak bileti satışı gerçekleştiren turna.com'un kullanıcı deneyimi odaklı tecrübesini birleştirdiklerini belirtti.

Müşterilerin kolayca uçak bileti satın alabileceği yepyeni bir platform ortaya çıkardıklarını aktaran Kırmızı, "Bu sayede DenizBank'ın ödeme sistemlerinin kolaylığını, turna.com'un yenilikçi hizmetleri ile buluşturduk. DenizKartım müşterilerini yepyeni bir teknoloji ile buluşturmak için DenizBank ekibiyle bu yenilikçi ürünü ortaya çıkardığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, kullanıcılar, alışveriş eğilimlerini düzenli analiz ederek kişiselleştirilmiş fırsatlar sunan DenizKartım üzerinden, tüm kart işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Banka kartı, kredi kartı ve ek kartlara ait bilgileri tek uygulamada görüntüleyerek kart bilgisi kontrolü, anında taksit, nakit avans, limit artışı, borç ödeme, sanal kart oluşturma, fatura ödeme gibi işlemlerin hızla ve kolaylıkla yapılabildiği uygulama; App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.

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Türk Lirası, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DenizKartım'dan turna.com iş birliğiyle hızlı ve güvenli uçak bileti - Son Dakika


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