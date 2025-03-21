Devlet Destekleriyle Süt Üretimi Artıyor

Muşlu girişimci Hamdusena Karakaya, devlet destekleriyle kurduğu çiftlikte günlük 1 ton süt üretiyor.

Muş merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Harman köyünde yaşayan 59 yaşındaki Hamdusena Karakaya, aldığı devlet destekleriyle kurduğu çiftlikte büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak bölge ekonomisine katkı sağlıyor. 2012 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle çiftçiliğe adım atan Karakaya, işlerini büyütme kararı alarak 2020'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje sundu. Aldığı destekle modern bir tesis kuran Karakaya, 2 bin 200 metrekare alana sahip çiftliğine iki ahır, yem deposu, süt sağım ünitesi, revir ve silaj çukurları ekledi.

Yatırımları sayesinde büyükbaş hayvan sayısını 130'a çıkaran Karakaya, modern ekipmanlarla donattığı tesisinde günlük 1 ton süt üretimi yaparak fabrikalara satış gerçekleştiriyor. Devlet destekleri sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Karakaya, çiftçiliğe adım atmak isteyen girişimcilere de teşviklerden faydalanmaları konusunda tavsiyede bulunarak, "2012 yılında Harman köyünde DAKA desteğiyle deneme amaçlı küçük bir çiftlik kurduk. Çiftliğimizde başarılı olunca, 2019 yılında TKDK'ya başvuruda bulunduk. Dosyamızı teslim ettik ve onaylandı. 2020 yılında yatırımımızı tamamlayarak desteğimizi aldık. Şu anda, Allah'a şükür, 130 büyükbaş hayvanımızla faaliyetimize devam ediyoruz. Günlük 1 ton süt üreterek hem aile ekonomimize hem de memleket ekonomisine katkı sağlıyoruz. Durumumuz çok iyi ve işimizi büyüterek daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne de, koordinatörlük olarak IPARD-2 programının üçüncü çağrısı çerçevesinde Karakaya'ya hibe desteği verdiklerini ifade ederek, "TKDK Muş İl Koordinatörlüğü olarak, IPARD-2 programının üçüncü çağrısı kapsamında Hamdusena Karakaya Bey'in sahibi olduğu Özkarakaya Tarım Hayvancılık Gıda İşletmesine 2019 yılında destek vermiş bulunmaktayız. 2019 yılında sözleşmeye bağlanan yatırımımız, 2020 yılı itibarıyla faaliyete geçmiş olup toplam yatırım tutarı 3 milyon 85 bin 20 TL, sağlanan toplam hibe (devlet katkısı) ise 1 milyon 844 bin 079 TL olarak gerçekleşmiştir. 2 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen modern çiftliğimiz, iki ahır, bir sağımhane, bir yem deposu, silaj çukurları, bir revir ve çeşitli ekipmanlar ile desteklenerek faaliyete başlamıştır. AB standartlarında modern bir tesis olarak kurulan işletme, Muş'a ve Türkiye'ye hizmet vermeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MUŞ