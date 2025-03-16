Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilen ve 500'den fazla kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı.

16.03.2025 10:09  Güncelleme: 10:22
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde inşa edilen ve 500'den fazla kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı.

Devrekani Belediyesi'nin girişimiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca ihale edilen, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları sürerken ilk etap için yatırımcılarla sözleşmeler imzalandı. Yüklenici firma tarafından altyapı ve elektrik şebeke çalışmaları devam eden Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların 2025 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor. Toplam 84 parsele sahip organize tarım bölgesinin ilk etabındaki 34 parsel için yatırımcılar başvuru yaptı. Süreçlerinin tamamlanmasının ardından başvuru yapan yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı. Kastamonu'da düzenlenen parsel tahsis sözleşmesi törenine Besi Organize Tarım Bölgesi'nin müteşebbis heyeti başkanı Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bölge yönetimi ve yatırımcılar katıldı.

"7-8 yıldan beri cansiparane bir çalışmamız söz konusu"

Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, "2018 yılında Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin fikri oluştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu'ya gelişi esnasında dönemin ileri gelenleri, bürokratları, siyasetçileri kendilerine Kastamonu için organize tarım bölgesi kurulmasının faydalı olacağı ifade edilmiş ve Cumhurbaşkanımız Ankara'ya döner dönmez gerekli talimatları vermişti. Bu çalışmalar bu şekilde başlamıştı. Biz uzun süren ön hazırlık çalışmasının ardından, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile alakalı 2021 yılının Ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 numara olarak tescillenerek yasal statü kazanmış olduk. Bundan kısa bir süre sonra, 20 Eylül 2023 tarihinde ihaleye çıktı. 24 Eylül 2024 tarihinde ise ihalesini Tarım ve Orman Bakanlığı'nda gerçekleştirdik. 2025 yılının Eylül ayında altyapısıyla ilgili işler büyük ölçüde bitmiş olacak. Bu süreç içerisine keşif artışıyla ilave işlerimiz oldu. Ondan kaynaklanan 2-3 aylık uzatma söz konusu olabilir. 2025 yılının sonu itibariyle bölgemizde altyapıyla alakalı tüm iş ve işlemleri inşallah bitireceğiz. Devrekani Belediye Başkanı olarak bugün çok mutluyum. 7-8 yıldan beri cansiparane bir çalışmamız söz konusuydu. Bize destek veren valilerimiz, milletvekillerimiz ve siyasetçilerimizin desteği ile tünelin ucundaki ışığı görmüş bulunmaktayız. 84 tane parselimiz var. Bunun ilk etapta 34 tanesi için yatırımcılarımızdan talep bulduk. Bu akşam kıymetli yatırımcılarımızla sözleşme imzalayacağız. Yatırımcılarımızın bir kısmı Kastamonu'da, bir kısmı Devrekani ilçemizden, bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı da Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren iş adamlarımız. Bizim bölgemizde yatırım yapmak için başvuru yaptılar. En çok ilginin Kastamonu'da faaliyet gösteren adamlarımızdan geldiğini söyleyebiliriz. Biz bu talepleri etap etap alıyoruz. Birinci etabımız 19 Ocak itibariyle başladı. İkinci etabımız da nasip olursa hiç vakit kaybetmeden bir kaç gün içinde müracaatlarımızı alacağız" dedi.

"Yatırımcılarımızın şu ana kadar gösterdiği ilgi fevkalade"

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcıların üretime başlamasıyla bölge kalkınmasına önemli bir destek sağlanacağını vurgulayan Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise, "Ben göreve gelmeden önce güzel bir başkanlık yapılmıştı. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade edelim. Bunlar kolay işler değil. Önce güzel bir yer seçilmiş. Bu tür yatırımlarda hazine arazisi olursa, kamulaştırma yapmazsanız işiniz hem daha hızlı olur hem de masraflar azalacağı için yatırımcılarımıza daha iyi imkanlarla burada yer sunabiliyorsunuz. Burada bu gerçekleşmiş. Başarılı olması açısından önemli bir şey. İşinde başarılı bir şekilde çalışan mütteahhidimiz şu ana kadar güzel bir performansla buraya geldi ve bundan sonra da inşallah aynı şekilde devam eder. Önümüzdeki Ramazan yetişirse, oradaki bir hayvanın etiyle iftarını burada temenni ederiz. Yatırımcılarımızın şu ana kadar gösterdiği ilgi fevkalade. Bir kısmı ilk taksitlerini yatırmışlar, bütün iş adamlarımız, yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Bu OTB'nin teşebbüs heyeti başkanı olarak elimden geleni yaptım ama belediye başkanımıza şimdiye kadarki yoğun çabalarınız için Kastamonu adına teşekkür ediyorum. Kaymakamımız geldiği günden beri canla başla çalışıyor, kendisine teşekkür ediyoruz. Yönetimde yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Burası gayet güzel teşvikler alacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yatırımcılar ile sözleşmeler imzalandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi için yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

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