Dijital Tarım Yüksek Lisans Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Tarım Yüksek Lisans Programı Başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde açılan program, dijital teknolojiyi tarıma entegre ediyor.

18.03.2025 13:16
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Disiplinlerarası Dijital Tarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra dijital teknolojinin tarım sektörüne entegrasyonunu da öğreniyor.

Fen Bilimler Enstitüsünde 2023'te açılan program, tarım teknolojisi ve dijital inovasyonu entegre ederek, öğrencilere tarım sektöründe yüksek lisans seviyesinde teknoloji tabanlı eğitim imkanı sunuyor.

Öğrenciler dijital araç, veri analizi, sensör teknolojisi, yapay zeka, IoT (nesnelerin interneti) gibi dijital teknolojilerin tarım sektörüne entegrasyonunu öğrenerek, geleneksel tarım yöntemlerinin yanı sıra modern dijital çözümleri de kullanabilen uzmanlar olarak yetişiyor.

" Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk çalışma"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine önemli faaliyet alanlarından birinin de tarım olduğunu söyledi.

Tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu pandemi sürecinin herkese öğrettiğine dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

"Tarımın dijitalleşmesi çok önemli. Veri bilimi, mühendislik ve tarımı birleştirilerek daha verimli üretim sağlayan dijital tarımın önemini bir kez daha anladık. Bu bağlamda üniversitemiz 2023'te Dijital Tarım Lisansüstü Programı'nı kurdu. Programda 20 öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler tarımda dijital dönüşüm mantığını çok iyi uygulayacak. Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk çalışmadır."

Birkaç yıl içerisinde doktora programı açmayı hedeflediklerini dile getiren Uslu, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin 4 bölümüyle Türkiye'de en geniş uygulama alanına sahip olduğunu belirtti.

Uslu, "1000 dönümlük arazide ekim, biçim ve hayvansal üretim gerçekleşiyor. Bu anlamda da dijital dönüşüme en uygun üniversite Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesidir." dedi.

Gelecek dönemde dijital tarımdaki destekçilerden birinin üniversiteleri olacağını kaydeden Uslu, bu alanda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Önümüzdeki yıllarda doktora programı da açacağız"

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve Dijital Tarım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise bu programla tarım bilimleri ve dijital inovasyonu buluşturduklarını söyledi.

Yeni ve çağdaş konuları bir araya getirdiklerini anlatan Şekeroğlu, "Dijital tarım yeni teknolojileri tarıma aktarmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Daha çok yeniyiz, kısa süre içerisinde sayımız artacak ve önümüzdeki yıllarda doktora programı da açacağız. YÖK Başkanı burayı dijital tarım konusunda bir mükemmeliyet merkezi ilan etti. Dolayısıyla burası Türkiye'de yüksek lisans düzeyinde ilk kez kurulan Dijital Tarım Anabilim Dalı Başkanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Özlem Acar da programla tarım ve teknolojinin nasıl bir araya geldiğini öğrendiklerini anlattı.

Programın açılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Acar, "Dijital tarımda yazılım, teknoloji ve uydu gibi teknolojilerin temel düzeyde dersini alıyoruz. Bu doğrultuda tarımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Tarım Yüksek Lisans Programı Başladı - Son Dakika

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