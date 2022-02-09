Diş Çürükleri Nasıl Önlenir?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

hekimlerinden Dt. Defne Karayünlü, diş çürüklerinin önlenmesine dair önemli

bilgiler aktardı.

Diş çürüklerinde öncelikle ağız hijyeninin maximum düzeyde

tutulması gerektiğinin altını çizen Dt. Karayünlü, konuşmasının devamında

şunları söyledi: "Eğer yeterli fırçalama ve diş ipi kullanımı yapılmazsa diş

çürükleri başlar. Minimal derecede diş çürüğü varsa eğer genelde koruyucu

tedavi yöntemleri uygulanır. Eğer çürük ilerlemiş bir boyutta ise dolgu gerekli

olabilir. Biraz daha ilerleyen diş çürüklerinde ise ağrılar, hassasiyetler

başlar. Bu notada da kanal tedavisi tercih edilir."