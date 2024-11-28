Dış Ticaret Açığı Ekim'de Geriledi

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret ve cari işlemlerdeki olumlu gelişmelerin ekimde de devam ettiğine işaret ederek, "Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz, dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre ekim ayı itibarıyla tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir." dedi.

Bolat, sosyal medya hesabından ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Ekimde ihracatın yüzde 3,1 artışla 23,5 milyar dolara, altın ve enerji hariç ihracatın ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artışla 22,1 milyar dolara ulaştığını anımsatan Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim ayı ihracatının gerçekleştiğini aktardı.

Bolat, yılın 10 ayında ihracatın geçen aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216,2 milyar dolara yükseldiğine işaret ederek, "Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre 7,7 milyar dolar artarak 262,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ekim ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre sabit kalarak 29,4 milyar dolar, yılın 10 ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 düşerek 282 milyar dolar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 27,1 milyar dolar azalarak 340,1 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, ocak-ekim döneminde dış ticaret açığının yüzde 30,1 azalışla 65,9 milyar dolara gerilediğini, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 7,7 puan artışla yüzde 76,7'ye yükseldiğini bildirdi.

"Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme yolundayız"

Dış ticarette ve cari işlemlerdeki ümit verici olumlu gelişmelerin ekim ayında da devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Hükümetimizin ekonomi programının meyvelerini alıyoruz, dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre ekim ayı itibarıyla tam 44,3 milyar dolar gerilemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün cari işlemler hesabındaki iyileşmelerle beraber finansal ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini, ekonomik büyümeye olumlu katkı sunduğunu aktararak, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Cari işlemler hesabındaki iyileşmeler sayesinde ülkemizin uluslararası yatırımcılar nazarında kredibilitesi artmakta ve sermaye girişleri güçlenmektedir. Bu durum enflasyonun düşürülmesi sürecine ilave destek olmaktadır. Önümüzdeki dönemde malların ve hizmetlerin ihracatını artırmaya dönük kararlılıkla uyguladığımız politikalar ve haksız ithalatı düşürmeye yönelik adımlarımız neticesinde cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme yolunda ilerliyoruz."

Bolat, katma değerli ve inovasyon odaklı üretimle küresel ticaretteki rekabetçiliği güçlendirirken, destek mekanizmaları, ticari diplomasi faaliyetleri ve yurt dışı temsilciliklerle sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli üreticilerimizi, yerli sanayimizi haksız rekabete neden olan dampingli ve sübvansiyonlu veya artan ithalata karşı korumak için ticaret politikası önlem ve uygulamalarını etkin biçimde kullanmaya devam ediyoruz. Dünyada yerli üreticilerini, ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasındayız."