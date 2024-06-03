Dış Ticaret Dengesi İyileşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Dengesi İyileşiyor

Dış Ticaret Dengesi İyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesinin yıllık 6 milyar dolar iyileştiği açıklandı. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacının azalmasına ve kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacağı ifade edildi.

03.06.2024 15:02
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin "Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre; ihracat mayıs ayında yüzde 11,4 oranında artarak 24.1 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise mayısta yıllık yüzde 47,8 azalarak 6,5 milyar dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini X hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti. Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz."

Kaynak: ANKA

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