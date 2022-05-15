Doğada kendiliğinden yetişiyor, fiyatı cep yakıyor - Son Dakika
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Doğada kendiliğinden yetişiyor, fiyatı cep yakıyor

15.05.2022 12:30
Doğada kendiliğinden yetişiyor, fiyatı cep yakıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Heliz bitkisinin diplerinde yetişen mantarın kilosu 120 TL'yi varan fiyatlarla satılıyor. Heliz mantarı, bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

Uludere ilçesinde sadece Heliz diplerinde yetişen mantarı yöre halkı "Şırnak mantarı" veya "Heliz mantarı" olarak biliyor. Heliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor fiyatı el yakıyor

KİLOSU 120 LİRADAN SATILIYOR

Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Heliz mantarının kilogramı bu sene 100- 120 lira arasında satılıyor. Bir kişi gün boyunca sadece 3-4 kilo arası toplayabiliyor.

Doğada sadece 14 gün yetişiyor fiyatı el yakıyor

YALNIZCA 14 GÜN YETİŞİYOR

Sadece 14 gün yetişen bu mantar türü, pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Şenoba beldesinde alıcı Kadri Bilen, beldede kendilerinin satmadığını, Uludere ve çevresinde toplayıp satan olduğunu söyledi. Bilen, mantarın kilosunun 100-120 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

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Uludere, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğada kendiliğinden yetişiyor, fiyatı cep yakıyor - Son Dakika


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