Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

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2025 elektrik güvence bedellerine yüzde 47 oranında artış yapıldı. Kaynak: 2025 elektrik güvence bedelleri yüzde 47 zamlandı.

06.01.2025 12:28  Güncelleme: 13:04
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EPDK, 2025 yılında uygulanacak olan elektrik güvence bedellerinde yüzde 47 oranında artış yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacak olan güvence bedellerini yüzde 47 oranında arttırdı. Buna göre sanayi ve kamu ile özel hizmetler sektörü ve diğer abonelerin ödeyeceği güvence bedeli 387,1 TL'den 569,4 TL'ye yükseldi.

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

2024 yılında 136,2 TL ödeyen mesken aboneleri ise 2025'te 200,3 TL güvence bedeli verecekler. 2024'te 68 TL güvence bedeli veren şehit aileleri ve muharip gazilerden de 2025'te 100 TL güvence bedeli alınacak. 2024'te 183,7 TL güvence bedeli veren tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri ile diğer aboneler ise 2025 yılında 270,2 TL güvence bedeli verecekler.

Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

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Son Dakika Ekonomi Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Beşiktaş 1903:
    Aaaa troller yok, İmamoğlu zam yapsa hepsi atlardi 65 7 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bunların yatacak yeri yok 44 1 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    İmamoğlu elektriğe yüzde 47 zam yapmış yine mahfetti ülkeyi 32 1 Yanıtla
  • McA !:
    Zalim Erdoğan bu milleti köle sınıfına soktun ama gün gelecek seni o yargılanacağın mahkemeler de göreceğiz. En erken seçim istiyoruz. Asgari ücretle nasıl yaşayabilir Bi insan akıl tutulması bu resmen zulüm cektirmektir. Sokaklara dökülmemizi isyan mı etmemizi istiyorsun sen eyyyy zalim Erdoğan 28 3 Yanıtla
  • Sinan Tırpan:
    bu ülke herşeyi hakediyor 25 2 Yanıtla
  • Umt:
    troller yazsanıza zam gelince chp ve başka partilerle ilgili olsa hemen yazarlardı uyanıklar ?? 23 3 Yanıtla
  • Mehmet Bodur:
    bu güvence bedeli ne ise yarıyor adam sankı saati kacıracak benden 2sebe önce 200 kusur aldı para 20 tl oldu evden çıkınca aynı parayı vermiyecek elektirik sen düşecek adı dahada borçlu çıkaracaklar bizim paralarıda faize yatırıyorlar kar ediyorlar 19 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu paralari topla faize yatir mantigi.. guvence bedeli ne demek ev orada sayac orada..abonelik veren sen sayaci onaylayan denetleyen vs sen.. tam bi soygun.. 17 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    AKP silkmeye aht etmiş 14 0 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Zalimin zulmü varsa bizimde allahımız var dar gelirliye % 30 zam yap sonra tüm kamuya vergilere harçlara elektrikğe suya doğalgaza ulaşıma aklınıza ne geliyorsa %43 ila %55 arası zam yaptınız Allah büyüktür hakkımı helal etmiyorum kim bunları destekliyorsa Allah akıl fikir versin 6 0 Yanıtla
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