Doğal gazın ardından okkalı bir zam da elektriğe

Ekonomi

Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

EPDK, 2025 yılında uygulanacak olan elektrik güvence bedellerinde yüzde 47 oranında artış yaptı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında uygulanacak olan güvence bedellerini yüzde 47 oranında arttırdı. Buna göre sanayi ve kamu ile özel hizmetler sektörü ve diğer abonelerin ödeyeceği güvence bedeli 387,1 TL'den 569,4 TL'ye yükseldi.

2024 yılında 136,2 TL ödeyen mesken aboneleri ise 2025'te 200,3 TL güvence bedeli verecekler. 2024'te 68 TL güvence bedeli veren şehit aileleri ve muharip gazilerden de 2025'te 100 TL güvence bedeli alınacak. 2024'te 183,7 TL güvence bedeli veren tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri ile diğer aboneler ise 2025 yılında 270,2 TL güvence bedeli verecekler.