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Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak - Son Dakika

Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak

15.02.2022 12:31
Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğalgaz dağıtım şirketi ile imzalanan protokolle altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda asfaltlamanın maliyeti karşılığında belediye tarafından yapılacağını belirterek, "Böylece hem milli ekonomiye katkı hem de işlerin daha disiplinli...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, doğalgaz dağıtım şirketi ile imzalanan protokolle altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda asfaltlamanın maliyeti karşılığında belediye tarafından yapılacağını belirterek, "Böylece hem milli ekonomiye katkı hem de işlerin daha disiplinli ve sistematik yapılmasını sağlıyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi ve doğalgaz dağıtım şirketi arasında doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokakların asfaltlanması ve yenilenmesine ilişkin protokol belediye hizmet binasında imzalandı.

Başkan Uysal, Muratpaşa'da doğalgaz altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi. Ancak altyapı anlamında henüz işlerin tam anlamıyla bitmediğini dile getiren Başkan Uysal, imzaladıkları protokolle doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan cadde ve sokaklarda tamir ve onarımın yüklenici firma tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ancak bu durumun aksamalara ve gecikmelere neden olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Firmanın yükümlülüklerini bedeli mukabilinde kısmen devralıyoruz. Bu hem milli ekonomiye bir katkı oluyor hem yollarımızın daha az tahrip olmasını sağlıyor. İşlerin daha derli toplu, disiplinli ve sistematik yürümesini sağlıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak

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Ümit Uysal, Muratpaşa, Doğalgaz, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz çalışması sırasında bozulan yolları Muratpaşa yapacak - Son Dakika Ekonomi


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