Doğayla İç İçe Çilek Üretimi

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Soğukçam Mahallesi'nde yaşayan Kazım Yüksel, 12 yıl önce başladığı gezen tavuk yetiştiriciliğini, şimdi çilek tarımıyla taçlandırıyor. Üretim yaptığı alanı sadece bir bahçe değil, aynı zamanda bir yaşam alanı haline getiren Yüksel, özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası haline geldi.

Maydanozla başladı, çilekle devam ediyor

Geçmişte maydanoz ve dereotu gibi farklı ürünleri denediğini söyleyen Kazım Yüksel, "Çilek daha zahmetsiz ve verimi yüksek. Özellikle albion türünü yetiştiriyoruz" dedi.

Alaçam İlçe Tarım Müdürlüğü'nden aldığı destekle üretimini çeşitlendiren Yüksel, hem tavuk hem çilek yetiştiriciliğini birlikte sürdürüyor.

Bahçede dalından çilek, kümesten yumurta

Ziyaretçilerin bahçeye geldiklerinde doğrudan dalından çilek topladığını, kümesten yumurta aldığını söyleyen Yüksel, "Çilek ve yumurtayı ücretli satıyoruz, ama o anda bahçede başka meyve varsa ya da semaverde çayımız demlenmişse, bunlardan ücret almıyoruz. Misafirlerimi müşteri gibi değil, evime gelen dostlar gibi karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için doğal bir oyun alanı

Yüksel'in bahçesi özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası olmuş durumda. Çocuklar bahçede ağaçlara tırmanıyor, hayvanlarla vakit geçiriyor ve toprağı tanıyor. "Hayvan sevgileri gelişiyor, doğayla bağ kuruyorlar. Bu sadece alışveriş değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir yaşam biçimi" diyen Yüksel, ziyaretçilere hem üretim sürecini gösteriyor hem de doğayla güçlü bir bağ kurmalarına imkan tanıyor.

Doğaya dönüş çağrısı

Doğal yaşamı ve üretimi paylaşım kültürüyle harmanlayan Kazım Yüksel, "İnsanlarla vakit geçirmeyi, onlara yardımcı olmayı seviyorum. Herkesin rahat hissedeceği bir ortam oluşturmak istiyorum" diyerek, doğayla iç içe yaşamanın önemine vurgu yaptı. - SAMSUN