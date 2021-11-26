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Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri - Son Dakika

Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri

26.11.2021 12:01
Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri

Kişilerin konut almak için bütçelerini, istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru konut tercihini yapmak için dikkat etmeleri gereken 3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.

Kişilerin konut almak için bütçelerini, istek ve ihtiyaçlarını belirledikten sonra doğru konut tercihini yapmak için dikkat etmeleri gereken 3 noktayı Mimar Osman Dağ açıkladı.

İnsanların hayatlarında yaptığı en büyük ve önemli yatırım tercihlerinden biri de konut almaktır. İçerisinde yaşamların geçirildiği ve geleceğe yatırım amaçlı gerçekleştirilen konut alımlarında hataya düşmemek için dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunuyor. Mimar Osman Dağ, konut almak isteyen kişilere doğru seçimler yapmaları için önerilerde bulundu.

"Kat planları iyi araştırılmalı"

Konutlarda kat planına dikkat çeken Osman Dağ, "Konut almadan önce mimari projesi çizilen ve onaylanan her bir katın tüm bilgilerinin bulunduğu kat planları iyi araştırılmalı. Kat planlarında ilgili taşınmazın her katının kullanım alanları, amaçları, odaları, konumu, niteliği ayrıca her katta bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaraları yer alır. Sahip olunmak istenen konuta ait tüm bilgiler bu planda bulunur, yeni bir konut almadan önce mutlaka kat planları sorulmalı" şeklinde konuştu.

"Alınmak istenen konut doğru lokasyondan seçilmeli"

Konutlarda lokasyonun önemine değinen Dağ, "Konut yatırımı yapmak, kişiler ve ailelerin bugünkü ihtiyaçlarının yanında gelecekte doğabilecek ihtiyaçlarını da karşılamaya yönelik olmalıdır. Bu sebeple lokasyon çok önemlidir. Hastaneye, okullara, iş merkezlerine, alışveriş yerlerine yakınlık kullanıcıların sağlık ve refahı için önemlidir. Özellikle büyük kentlerde yolda geçirilen sürenin kısalması ve kişilerin kendilerine, ailelerine ayırdıkları sürenin artması için doğru lokasyonlu konutlara yönelmek yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.

"İnşaatı yapan firmanın referansları çok önemli"

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maddi ve manevi büyük bir yatırım aracı olan konut alımında inşaatı yapan firmanın güvenilirliği çok önemlidir. Hedeflenen konut alınmadan önce mutlaka ilgili inşaat firmasının daha önce yaptığı işleri, kalitesi, referansları, projeleri zamanında teslim edip etmediği araştırılmalı."

Osman Dağ, önemli kararlardan biri olan konut seçiminin dikkatli yapılmadığı takdirde kötü sonuçlar elde edilebileceğini belirterek, kişilerin araştırmalarını çok iyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi. - İSTANBUL

Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğru konut seçiminde 3 önemli öneri - Son Dakika Ekonomi


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