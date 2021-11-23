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Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası - Son Dakika

Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası

23.11.2021 14:01

Kripto para piyasalarına yönelik ilgi her geçen gün artarken, henüz tamamen olgunlaşmamış sektör dolandırıcıların da ilgisini çekmeye devam ediyor. Dolandırıcıların son hedefi hiçbir borsada listelenmeyen yeni kripto para birimi HE Coin olurken, kilitler açılmadan yüzde 622881 oranında düşüş yaşayan coin'e 100 dolarlık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50 dolara düştü. Haklarını hukuk önünde arayacaklarını belirten yatırımcılar, coin'in reklamını yapan fenomenlere de tepki gösterdi.

Bu yönde son vurgun iddiası ise yeni kripto para birimi HE Coin üzerinden ortaya atıldı. Hiçbir borsada listelenmeyen ve sadece kendi uygulaması üzerinden alınıp satılabilen coin, kilitlerin açılmasına kısa süre kala yüzde 622881 oranında düşüş yaşadı. 100$'lık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50$'a kadar düşerken, insanlar sosyal medyadan sitemlerini dile getirdi.

SEKTÖR KÖTÜ AMAÇLI KİŞİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kripto para dünyasına olan ilgi her geçen gün artarken sektörün henüz tamamen olgunlaşmamış olması, bazı kötü amaçlı kişilerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Son zamanlarda bu alandaki dolandırıcılık olaylarındaki artış dikkat çekerken söz konusu vakalara ise bir yenisi daha eklendi.

YENİ PROJE ÜZERİNDEN BÜYÜK VURGUN İDDİASI

İnternet sitesinde "Bir kripto para tamamen kendi topluluğu tarafından yönetilseydi ne olurdu?" vizyonuyla yola çıktığı belirtilen HE Coin Network isimli yeni proje üzerinden büyük vurgun yapıldığı iddia edildi.

KİLİTLER AÇILMADAN ÇAKILDI

Kendi uygulaması üzerinden ön satış yapan proje bu fonların 22 Kasım tarihine kadar kilitli kalacağını ve bugün satış için açılacağını duyurmuştu. Hiçbir borsada listelenmeyen ve sadece kendi uygulaması üzerinden alınıp satılabilen coin, kilitlerin açılmasına kısa süre kala yüzde 622881 oranında düşüş yaşadı. Ön satışta ortalama 100$'lık bir yatırım yapan kullanıcının parası 0.50$'a kadar düşerken, insanlar sosyal medyadan sitemlerini dile getirdi.

REKLAMINI YAPAN FENOMENLERE TEPKİ YAĞDI

Haber7'nin haberine göre dolandırıldıklarını iddia eden yatırımcılar, haklarını hukuk önünde aramaya devam edeceklerini ifade ederken, projeyi araştırmadan reklamını yapan fenomenlere de tepki gösterdiler.

Yatırım, Kripto, Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası - Son Dakika
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