Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi - Son Dakika
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Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi

17.05.2022 11:07

Serbest piyasada güne 15,64 TL’den başlayan dolar, saat 10:30’da 15,84 TL’ye kadar yükseldi. Euro da yükselişini sürdürdü. Güne 16,38 TL’den başlayan euro, 16,55 TL’ye kadar tırmandı.

Serbest piyasada güne 15,64 TL'den başlayan dolar, saat 10: 30'da 15,84 TL'ye kadar yükseldi. Euro da yükselişini sürdürdü. Güne 16,38 TL'den başlayan euro, 16,55 TL'ye kadar tırmandı.

Dolar kuru, iki haftaya yakın süredir yükselişini sürdürüyor. Haftaya 15,63 TL'den başlayan dolar, kur korumalı mevduat hesabının devreye alındığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15,65'in üzerini dün gördü.

Bugün sabahın ilk dakikalarında 15,64 liradan işlem gören dolar, saat 10: 30 itibarıyla 15,84 seviyelerini de aştı.

Euro ise haftaya 16,33 TL'den başladı. Önceki kapanışını 16,31 TL'den yapan euro, önce 16,38 TL'yi test etti, ardından 16,55 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi
Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi
Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi
Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi

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Kaynak: ANKA

Türk Lirası, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar 15,84'e, Euro 16,55'e Yükseldi - Son Dakika
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