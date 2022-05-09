Dolar 15 TL'yi Aştı - Son Dakika
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Dolar 15 TL'yi Aştı

09.05.2022 17:43
Dolar 15 TL'yi Aştı

Küresel piyasalarda güçlenen dolar, yurt içi piyasada da yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 14,96 TL’den başlayan dolar, akşam 15,09’'a kadar yükseldi. Güne 15,74 TL’den başlayan euro da 15,89’a kadar tırmandı.

Küresel piyasalarda güçlenen dolar, yurt içi piyasada da yükselişini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününe 14,96 TL'den başlayan dolar, akşam 15,09"a kadar yükseldi. Güne 15,74 TL'den başlayan euro da 15,89'a kadar tırmandı.

Dolar kuru, bir süre sürdürdüğü yatay seyrin ardından yeniden tırmanışa geçti. 14,96 TL'den güne başlayan dolar kuru, günün ikinci yarısında 15 lirayı aştı. Gün sonunda ise kur, 15,09 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru, en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerinde çıkmıştı. Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14,75'li seviyelerden başlayarak 14,95'i aşmıştı. Euro kuru da sınırlı olsa da yükseldi. Güne 15,74 TL seviyesinden başlayan Euro, önce 15,85 TL'ye çıktı, gün sonunda da 15,89'a kadar tırmandı.

DOLAR KÜRESEL PİYASALARDA DA 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Küresel ekonomide, salgın ve savaş gibi enflasyonist baskıları besleyen gelişmeler karşısında finansal koşulların daha da sıkılaştırılacağı endişeleri gündemin odağına yerleşirken artan dolar talebi ile yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi, birçok ülke para birimini baskılamaya devam ediyor. Dolardaki bu güçlenme, Türk lirasını da olumsuz etkiliyor.

DOLAR ENDEKSİ NEDİR

Doları endeksi, ABD ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepet olarak tanımlanıyor. Dolar yabancı para birimlerine kıyasla güç kazandığında endeks yükseliyor.

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Türk Lirası, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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