Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,79 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,13 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 14 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8032 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:51 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,7982 TL ve satış fiyatı ise 14,7982 TL oldu.

Dolar alış: 14,79

Dolar satış: 14,79

EURO KAÇ TL?

Bugün 14 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,1572 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:52 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,1373 TL ve satış fiyatı ise 16,1373 TL oldu.

Euro alış: 16,13

Euro satış: 16,13