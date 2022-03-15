Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

15.03.2022 08:06
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 01 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,8354 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:34 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7608 TL ve satış fiyatı ise 13,7608 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,27 TL ve satış fiyatı ise 16,27 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,80 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,27 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 15 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,8099 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:04 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,8079 TL ve satış fiyatı ise 14,8079 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar alış: 14,80

Dolar satış: 14,80

EURO KAÇ TL?

Bugün 15 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,2805 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:06 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,2790 TL ve satış fiyatı ise 16,2790 TL oldu.

Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Euro alış: 16,27

Euro satış: 16,27

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Son Dakika Ekonomi Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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