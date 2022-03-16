Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları - Son Dakika
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Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

16.03.2022 08:03
Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları

Bugün 16 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,8354 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:34 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7608 TL ve satış fiyatı ise 13,7608 TL oldu. Euro alış fiyatı 16,07 TL ve satış fiyatı ise 16,07 TL oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar 14,70 liradan alıcı bulurken, aynı dakikalarda euro ise 16,07 liradan alıcı buluyor.

DOLAR NE KADAR?

Bugün 16 Mart 2022 tarihinde güncel ABD Doları kuru 14,7100 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:03 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 14,7050 TL ve satış fiyatı ise 14,7050 TL oldu.

Dolar alış: 14,70

Dolar satış: 14,70

EURO KAÇ TL?

Bugün 16 Mart 2022 tarihinde güncel Euro kuru 16,1309 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 08:03 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 16,0747 TL ve satış fiyatı ise 16,0747 TL oldu.

Euro alış: 16,07

Euro satış: 16,07

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