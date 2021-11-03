Dolar ne kadar? Dolar düşecek mi? Dolar kaç TL?

Güne yükselişle başlayan dolar 10.20 itibarıyla yüzde 0,7 artış gösterdi. Dolar neden artıyor? Dolar kuru canlı takip! Serbest piyasa dolar kuru! 3 Kasım Çarşamba dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

9,6081 lira ile kapanışı yapan dolar bugün sabah itibariyle yükselişle güne başladı. 3 Kasım Çarşamba günü 9,6081 liradan işlem görüyor.

Alış: 9,6031

Satış: 9,6131

DOLAR DÜŞER Mİ? ANALİST YORUMLARI

Analistler, yatırımcıların küresel çapta şirketlerin 3. çeyreğe ilişkin açıkladıkları finansal sonuçları izlemeye devam ettiğini, merkez bankalarının aksiyonları ile enflasyon gelişmelerine dair haber akışının ise gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, döviz piyasaları açısından ise bir süredir 93,5-94,0 bandında hareket eden dolar endeksinin olası kırılma yönünün önemli olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olmak üzere yoğun haber ve veri gündeminin öne çıktığını kaydetti.