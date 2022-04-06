Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel dolar kuru! - Son Dakika

Ülkemizde yatırım amaçlı kullanılan birimlerden biri de dolar olarak biliniyor. Son zamanlarda dolarda yaşanan yükseliş yatırım yapan vatandaşın yüzünü güldürürken birçok kişi anlık olarak dolar fiyatlarını takip ediyor. Peki dolar ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

Alış: 14,6955

Satış: 14,7220

EURO NE KADAR?

Alış: 16,1262

Satış: 16,1552