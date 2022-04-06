Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel dolar kuru! - Son Dakika

Dolar ne kadar oldu? İşte 6 Nisan güncel dolar kuru!
06.04.2022 08:33
Nisan ayının ilk haftasında dolar fiyatları merak konusu oldu. Ocak ayında dolar fiyatlarında düşüş yaşanınca birçok vatandaş yatırım ve birikimlerini dolardan yana kullandı. Ardından yaşanan Rusya Ukrayna arasında gerilim dolar fiyatlarında yükselişe neden oldu. Vatandaşlar doların 15 TL barajını kırmasını bekliyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu?
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Ülkemizde yatırım amaçlı kullanılan birimlerden biri de dolar olarak biliniyor. Son zamanlarda dolarda yaşanan yükseliş yatırım yapan vatandaşın yüzünü güldürürken birçok kişi anlık olarak dolar fiyatlarını takip ediyor. Peki dolar ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR?
Alış: 14,6955
Satış: 14,7220
EURO NE KADAR?
Alış: 16,1262
Satış: 16,1552