Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi.
Gece saatlerinde 23,75 TL seviyelerini aşan dolar yeni haftaya da rekorla başlarken, saat 10.45 itibarıyla 23,6463 TL seviyelerinde seyrediyor.
Yükselişini sürdüren euro aynı dakikalarda 25,4789 TL'den, gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeleyen gram altın ise 1490,92 seviyelerinden işlem görüyor.
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