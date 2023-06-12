Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı - Son Dakika
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Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı

12.06.2023 10:51

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi. Gece saatlerinde 23,75 TL seviyelerini aşan dolar yeni haftaya da rekorla başlarken, saat 08.45 itibarıyla 23,50 TL sınırında seyrediyor. Yükselişini sürdüren euro aynı dakikalarda 25,36 TL'den, gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeleyen gram altın ise 1484,28 seviyelerinden işlem görüyor.

28 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri rekor kıran dolar kuru, bugün de yukarı yönlü hareketini değiştirmedi.

DOLAR REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Gece saatlerinde 23,75 TL seviyelerini aşan dolar yeni haftaya da rekorla başlarken, saat 10.45 itibarıyla 23,6463 TL seviyelerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN GECE SAATLERİNDE REKOR TAZELEDİ

Yükselişini sürdüren euro aynı dakikalarda 25,4789 TL'den, gece saatlerinde 1495,72 seviyelerine kadar çıkarak rekorunu tazeleyen gram altın ise 1490,92 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR (2)
  • alos : 1 DOLARIM VARDI KAÇ PARA OLDU ACABA. Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Soner Kılıç: Petrol ve gaz bulundu ama şu yabancı para birimlerine bi çare bulunmadı???? Cevap Yaz 28 5 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar haftanın ilk iş gününe rekorla başladı - Son Dakika


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