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Dolar/TL 10,36 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika

Dolar/TL 10,36 seviyelerinden işlem görüyor

17.11.2021 10:24
Dolar/TL 10,36 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 10,36 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 10,0551 ve en yüksek 10,4141 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 2,51 üzerinde 10,3166'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün 10,4571 ile zirvesini görmesinin ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 10.3640 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 değer kazanarak 11,7250'den, sterlin/TL de yüzde 0,70 artışla 13,9450'den satılıyor.

Dolar endeksi 96,2 ile yaklaşık 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 96 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyon baskılarının ABD'nin tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ve dolar talebini güçlendirdiğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5'in ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL 10,36 seviyelerinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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