Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor

26.05.2022 10:23
Dolar/TL 16,41 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,41 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,41 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,6 üzerinde 16,3585'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 16,4060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 17,5340'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 20,6620'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1,0680'e gerileyen avro/dolar paritesi ise bugün sınırlı yükselişle hareket ediyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha yüksek faiz ortamına ilişkin kaygıların döviz piyasalarının seyrinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın dünkü toplantı tutanaklarının, para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının pozitif karşılandığını belirten analistler, yatırımcıların temkinli hareket etme eğiliminin dolar endeksindeki yatay seyirde etkili olduğunu kaydetti.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü faiz kararı öncesinde döviz kurlarındaki oynaklığın sürdüğüne işaret ederek, veri gündeminde ise ABD'de büyümenin öne çıktığını bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre, ülke ekonomisi sürpriz bir şekilde ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,4 daralmıştı. Bugün açıklanacak revize tahminlerde, ABD ekonomisindeki yavaşlamanın yüzde 1,3'e güncellenmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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