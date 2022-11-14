Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı

14.11.2022 11:06

Geçtiğimiz hafta piyasalardaki kapanışını 18,55 seviyesinden yapan dolar/TL, yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlamasından sonra piyasalarda 18,60 seviyesinden işlem görülüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 18,55'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 18,60'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 19,1940'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,8900'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0320'den işlem görüyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havanın varlığını korumasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin dolar talebini beslediğini söyledi.

ABD ARALIKTA 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA GİDECEK

Gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesinin, şimdiye kadar açıklamada bulunan Fed yetkilileri tarafından kabul edildiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatarak, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 107,5'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı, haftanın ilk gününde 1.054 lira seviyesinden işlem görüyor Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı

Sterlin, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:52 Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı
10:55 Cristiano Ronaldo, Manchester United'da yaşadığı zor günlerden sonra ilk kez konuştu: İhanete uğradım
10:24 Hayatı filmlere konu olan İranlı adam öldü! Yıllarca havalimanında yaşamıştı
10:11 Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı sözler: Manchester United bana ihanet etti
10:05 Vatandaşlar hayatını kaybedenler anısına hain saldırının yaşandığı alana onlarca karanfil bıraktı
10:01 Çorum'da dini nikahlı eşini silahla rehin alan adam 17 saattir ikna edilmeye çalışılıyor
10:02 Taksim'deki saldırıya ünlü isimler de lanet okudu! Alişan beddualar savurdu
09:49 Bakan Soylu yakalandığını duyurmuştu! İstiklal'i kana bulayan kadın teröristin ilk görüntüleri...
09:00 Hain saldırıda can veren Ecrin ve babasının Adana'dan İstanbul'a nişan için geldiği ortaya çıktı
08:46 Fahrettin Altun, terör destekçisi ülkelere seslendi: Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 11:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement