Dolar/TL, yeni haftaya 18,60 seviyesinden işlem görerek başladı

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 18,55'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 18,60'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 azalışla 19,1940'tan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,8900'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 106,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 düşüşle 1,0320'den işlem görüyor. Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif havanın varlığını korumasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyrin dolar talebini beslediğini söyledi.

ABD ARALIKTA 50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞINA GİDECEK

Gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesinin, şimdiye kadar açıklamada bulunan Fed yetkilileri tarafından kabul edildiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralıkta yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını anımsatarak, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti. Teknik açıdan dolar endeksinde 105'in destek konumuna geldiğini belirten analistler, 107,5'in direnç olarak öne çıktığını kaydetti.