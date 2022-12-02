Analistler bugünün veri gündeminde ayrıca Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'in destek, 105,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugün 104,6 seviyesine inerek 29 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesini test etti. Endeks su sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0530'dan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

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