Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı

02.12.2022 11:16

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasından sonra 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,59-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 18,6340'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,6390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,6270'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 22,8120'den satılıyor.

DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GÜN

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, bugün 104,6 seviyesine inerek 29 Haziran'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesini test etti. Endeks su sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0530'dan işlem görüyor.

POWELL'İN AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR TALEBİ AZALDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamaları sonrası küresel dolar talebinin azaldığını bildirdi.

Para politikasında sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle açıklanacak verilerin önem kazandığını belirten analistler, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Analistler bugünün veri gündeminde ayrıca Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'in destek, 105,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
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