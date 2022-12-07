Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı

07.12.2022 10:49

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasından sonra 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,60-18,70 bandında hareket eden dolar/TL, günü 18,6336 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,6400 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 19,4890'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 22,6080'den satılıyor. Dolar endeksi yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak 105,8'i test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 1,0460 seviyesinde dengelendi.

PİYASALARDA FİYATLAMALAR ZORLAŞTI

Analistler, ABD'de uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ve enflasyonist baskılar nedeniyle piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurgulayan analistler, verilecek mesajların döviz piyasalarının yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti.

AVRO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,7'nin destek, 106,8'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Güne yatay başlayan dolar/TL, 18,64 seviyesinden işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 lira seviyesinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:46 Dünya Kupası'nın gündemine oturdu! Bu fotoğrafa sadece bir futbolcu sebep oldu
10:42 Toplantıya kısa süre kala şaşırtan iddia: Asgari ücret pazarlığı 8 bin 250 TL'den başlayacak
10:24 Oyuncu Ayten Soykök, aracının kontrolünü yitirip yayaların arasına daldı
10:23 Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı
10:22 Bakan Kasapoğlu, KYK'dan burs ve kredi alan öğrencilere seslendi: Devrim niteliğinde bir artış yapacağız
10:19 Karabük'te bir imamın camide kadınla basılması Cübbeli Ahmet'e soruldu! 2 yıl önceki videosunu işaret etti
10:17 Dizi setinde talihsiz kaza! Mustafa Mert Koç'un burnu dövüş sahnesinde kırıldı
10:12 MHP'nin BİM CEO'su Galip Aykaç'a tepkisinin ardı arkası kesilmiyor: Gerekirse kooperatif usulü marketler açarız
09:48 Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile devam eden Arda Güler problemini kökünden çözdü: 2,5 milyon euro ödenecek, en az 4 futbolcu kiralık gidecek
09:38 Mansur Yavaş'tan "Aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: 6'lı masa ne derse ona uyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 11:00:34. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement