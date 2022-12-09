Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı

09.12.2022 11:11

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasından sonra 18,64 seviyelerinde işlem görüyor. Dün 18,61-18,67 bandında hareket eden dolar/TL, günü de 18,6436 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 18,6470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 19,7170'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 22,8750'den satılıyor. Dolar endeksi düşüşünü 3'üncü güne taşımasının ardından yüzde 0,2 azalışla 104,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0570 seviyesinde dengelendi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE DOLAR TALEBİ AZALDI

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını söyledi.

RESESYON ENDİŞELERİ GÜNDEMDE

Resesyon endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası toplantıları öncesi piyasalarda temkinli duruşun korunmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 104,4'ün destek, 105,6'nın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:16 İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı
11:03 Lif deposu karnabahar kış aylarının favorisi! Faydaları saymakla bitmiyor
10:53 Ekvator'da spor yapan kadın aniden yere düşüp öldü! O anlar kameralara yansıdı
10:51 Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayı hakkında ilk açıklama: Hangi gerekçe ile olursa olsun, kabul edilemez
10:47 Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı
10:45 İstismar olayıyla tepkileri üzerinde toplayan Hiranur Vakfı internet sitesini erişime kapattı
10:41 Gram altının fiyatı 1.076 lira seviyesinden işlem görüyor
10:43 Eski modelin yeni işi büyük ses getirdi! Dünyanın her yerinden erkekler evine geliyor
10:33 Acun Ilıcalı'dan yeni proje! Hull City'nin ardından bir kulüp daha satın alıyor
10:06 Yoldan geçerken kamyonetin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anları iş yeri kamerası saniye saniye yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2022 11:28:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dolar/TL, yeni güne 18,64 seviyesinden işlem görerek başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement